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Ловушка (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2016, The Catch
Триллеры18+

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Сюжет

Элис Вон — лучший частный сыщик в Лос-Анджелесе и та самая женщина, с которой вы точно не хотите столкнуться. Но когда еe жених крадeт у неe огромную сумму и исчезает, Элис отправляется на миссию, цель которой — расплата.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ловушка»