Ловля огромного окуня на балансир! Окуни монстры! Находили пешком около 20 км на Днепре!
Wink
Детям
Клуб рыбаков. Рыбалка. Club fishermen
1-й сезон
Ловля огромного окуня на балансир! Окуни монстры! Находили пешком около 20 км на Днепре!

Клуб рыбаков. Рыбалка. Club fishermen (сериал, 2021) сезон 1 серия 138 смотреть онлайн

8.02021, Ловля огромного окуня на балансир! Окуни монстры! Находили пешком около 20 км на Днепре!
Блог12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Клуб рыбаков. Рыбалка. Club fishermen. Все самое интересное видео о рыбалке. Михалыч научит вас как легко и просто поймать свою заветную рыбку!

Жанр
Блог
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг