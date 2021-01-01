Film Studio Aves (сериал, 2021) сезон 1 серия 13270 смотреть онлайн

Киностудия уже более 20 лет снимает фильмы о природе, диких животных и этнокультуре. За это время создано более 75 фильмов и 30 социальных роликов, в том числе для ведущих телекомпаний Европы. Сегодня наш интерес - дикая природа Европы, Кавказа, Каспийского региона, России и природные изменения после Чернобыльской катастрофы.



