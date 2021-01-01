Лошади Пржевальского зимой в Чернобыльской зоне | Film Studio Aves
Wink
Сериалы
Film Studio Aves
1-й сезон
13270-я серия

Film Studio Aves (сериал, 2021) сезон 1 серия 13270 смотреть онлайн

8.32021, Лошади Пржевальского зимой в Чернобыльской зоне | Film Studio Aves
Блог, Животные18+

Эта серия пока недоступна

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Киностудия уже более 20 лет снимает фильмы о природе, диких животных и этнокультуре. За это время создано более 75 фильмов и 30 социальных роликов, в том числе для ведущих телекомпаний Европы. Сегодня наш интерес - дикая природа Европы, Кавказа, Каспийского региона, России и природные изменения после Чернобыльской катастрофы.

Сериал Лошади Пржевальского зимой в Чернобыльской зоне | Film Studio Aves 1 сезон 13270 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог, Животные

Рейтинг