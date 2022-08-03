Лос страшилкас. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Лос страшилкас
1-й сезон
6-я серия
5.62019, Los Espookys
Ужасы, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Лос страшилкас (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Черная комедия о том, как любители ужастиков придумали собственный бизнес, от создателей сериалов «Наш флаг означает смерть» и «Портландия». Ренальдо, Андрес, Урсула и Тати – настоящие фанаты хорроров, и однажды они решают, что пора начать зарабатывать на своем увлечении. Ребята открывают фирму по организации мрачных розыгрышей. Напугать за деньги, изобразить обряд по изгнанию демонов, устроить незабываемый Хэллоуин – вот лишь несколько услуг предприимчивых друзей. Ознакомиться с полным перечнем предложений компании «Лос страшилкас» можно, если смотреть сериал онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лос страшилкас»