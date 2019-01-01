Лос страшилкас. Сезон 1. Серия 5
Wink
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Лос страшилкас
1-й сезон
5-я серия
5.62019, Los Espookys
Ужасы, Зарубежные18+

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Лос страшилкас (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Черная комедия о том, как любители ужастиков придумали собственный бизнес, от создателей сериалов «Наш флаг означает смерть» и «Портландия». Ренальдо, Андрес, Урсула и Тати – настоящие фанаты хорроров, и однажды они решают, что пора начать зарабатывать на своем увлечении. Ребята открывают фирму по организации мрачных розыгрышей. Напугать за деньги, изобразить обряд по изгнанию демонов, устроить незабываемый Хэллоуин – вот лишь несколько услуг предприимчивых друзей. Ознакомиться с полным перечнем предложений компании «Лос страшилкас» можно, если смотреть сериал онлайн в видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лос страшилкас»

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