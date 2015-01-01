Лонгмайр. Сезон 4. Серия 9
Wink
Сериалы
Лонгмайр
4-й сезон
9-я серия
8.52015, Longmire
Боевик, Драма18+

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Лонгмайр (сериал, 2015) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Драматический вестерн, основанный на одноименной серии детективов Крейга Джонсона. Уолт Лонгмайр — шериф небольшого провинциального города в Вайоминге. Он спокойный и честный мужчина с хорошим чувством юмора. Совсем недавно Уолт стал вдовцом и теперь все свое время посвящает работе. Вместе со своей напарницей Викторией он вершит правосудие, а также пытается разобраться в обстоятельствах смерти любимой жены.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лонгмайр»