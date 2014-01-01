Лонгмайр. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Лонгмайр
3-й сезон
7-я серия
8.52014, Longmire
Боевики, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Лонгмайр (сериал, 2014) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Драматический вестерн, основанный на одноименной серии детективов Крейга Джонсона. Уолт Лонгмайр — шериф небольшого провинциального города в Вайоминге. Он спокойный и честный мужчина с хорошим чувством юмора. Совсем недавно Уолт стал вдовцом и теперь все свое время посвящает работе. Вместе со своей напарницей Викторией он вершит правосудие, а также пытается разобраться в обстоятельствах смерти любимой жены.

Сериал Лонгмайр 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лонгмайр»