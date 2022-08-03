Лонгмайр (сериал, 2014) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Драматический вестерн, основанный на одноименной серии детективов Крейга Джонсона. Уолт Лонгмайр — шериф небольшого провинциального города в Вайоминге. Он спокойный и честный мужчина с хорошим чувством юмора. Совсем недавно Уолт стал вдовцом и теперь все свое время посвящает работе. Вместе со своей напарницей Викторией он вершит правосудие, а также пытается разобраться в обстоятельствах смерти любимой жены.

