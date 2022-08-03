8.52013, Longmire
Боевик, Криминал18+
Лонгмайр (сериал, 2013) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Драматический вестерн, основанный на одноименной серии детективов Крейга Джонсона. Уолт Лонгмайр — шериф небольшого провинциального города в Вайоминге. Он спокойный и честный мужчина с хорошим чувством юмора. Совсем недавно Уолт стал вдовцом и теперь все свое время посвящает работе. Вместе со своей напарницей Викторией он вершит правосудие, а также пытается разобраться в обстоятельствах смерти любимой жены.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймс
М. Муро
- КЧРежиссёр
Кристофер
Чулак
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Скотт
- РТАктёр
Роберт
Тейлор
- КСАктриса
Кэти
Сакхофф
- Актёр
Лу
Даймонд Филлипс
- КФАктриса
Кэссиди
Фриман
- АБАктёр
Адам
Бартли
- ЛСАктриса
Луанна
Стефенс
- БЧАктёр
Бэйли
Чейз
- ЭМАктёр
Эй
Мартинез
- ЗМАктёр
Зан
Маккларнон
- ДФАктёр
Дерек
Филлипс
- ТТСценарист
Тони
Тост
- СНСценарист
Сара
Николь Джонс
- ЛГСценарист
Лео
Гетер
- ММПродюсер
Майкл
М. Робин
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- ДМХудожница
Даниэла
Мур
- ТАХудожник
Томас
А. Уолш
- ДБХудожник
Дэвид
Бласс
- РУХудожник
Робб
Уилсон Кинг
- УСХудожник
Уильям
Сэнделл
- КДОператор
Камерон
Дункан
- ДМОператор
Джеймс
М. Муро
- ТДОператор
Тодд
Дос Реис
- ДГОператор
Дана
Гонсалес