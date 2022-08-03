Лонгмайр. Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Лонгмайр
1-й сезон
5-я серия
8.52012, Longmire
Боевик, Драма18+

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Лонгмайр (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Драматический вестерн, основанный на одноименной серии детективов Крейга Джонсона. Уолт Лонгмайр — шериф небольшого провинциального города в Вайоминге. Он спокойный и честный мужчина с хорошим чувством юмора. Совсем недавно Уолт стал вдовцом и теперь все свое время посвящает работе. Вместе со своей напарницей Викторией он вершит правосудие, а также пытается разобраться в обстоятельствах смерти любимой жены.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лонгмайр»