Лома Локбунми vs Сэм Хьюз
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UFC Fight Night Las Vegas 25
UFC Fight Night Las Vegas 25
Лома Локбунми vs Сэм Хьюз

UFC Fight Night Las Vegas 25 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Доминик Рейес, занимающий третью строчку рейтинга полутяжелого дивизиона, сразился с бывшим чемпионом японской организации Rizin Fighting Federation Иржи Прохазкой (#5 в рейтинге UFC). Прохазка дебютировал в UFC, нокаутировав Волкана Одземира во втором раунде. Доминик Рейес проигрывал лишь чемпионам дивизиона Джону Джонсу и Яну Блаховичу.

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Жанр
Спорт
Время
48 мин / 00:48

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