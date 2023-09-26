ЛолиРок. Сезон 2. Серия 19
Wink
Детям
ЛолиРок
2-й сезон
19-я серия
9.02016, LoliRock
Мультсериалы, Приключения6+

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ЛолиРок (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

О сериале

15-летняя Айрис любит петь, однако, когда она поет, происходят странные вещи. Однажды девочка узнает, что на самом деле она принцесса, обладающая магической силой, и ей нужно спасти свою родную планету и королевство Эфидия от злых рук лорда Граморра.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы, Музыка
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ЛолиРок»