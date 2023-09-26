ЛолиРок (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

15-летняя Айрис любит петь, однако, когда она поет, происходят странные вещи. Однажды девочка узнает, что на самом деле она принцесса, обладающая магической силой, и ей нужно спасти свою родную планету и королевство Эфидия от злых рук лорда Граморра.

