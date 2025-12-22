Локи (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
9.22023, Loki
Фантастика, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Локи попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» после того, как он украл Тессеракт, и путешествует во времени, меняя историю.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДБРежиссёр
Джастин
Бенсон
- АМРежиссёр
Аарон
Мурхед
- КФРежиссёр
Касра
Фарахани
- Актёр
Том
Хиддлстон
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- ВМАктриса
Вунми
Мосаку
- ЮКАктёр
Юджин
Кордеро
- Актриса
Тара
Стронг
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- СДАктриса
Софи
Ди Мартино
- СЛАктриса
Саша
Лэйн
- Актёр
Деобиа
Опарей
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйджерс
- НЭАктёр
Нил
Эллис
- КХАктёр
Ке
Хюи Куан
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Сценарист
Стэн
Ли
- ЛЛСценарист
Ларри
Либер
- МУСценарист
Майкл
Уолдрон
- ЭМСценарист
Эрик
Мартин
- ЭКСценарист
Элисса
Карасик
- ЭДСценарист
Эмбер
Дюпре
- КФСценарист
Касра
Фарахани
- БМСценарист
Бретт
Малин
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- СБПродюсер
Стивен
Бруссар
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- СФПродюсер
Сара
Финн
- Продюсер
Том
Хиддлстон
- МУПродюсер
Майкл
Уолдрон
- КРПродюсер
Кевин
Р. Райт
- ЭМПродюсер
Эрик
Мартин
- КФХудожник
Касра
Фарахани
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- ОДОператор
Отем
Дюральд
- ИБОператор
Исаак
Бауман
- НХКомпозитор
Натали
Холт