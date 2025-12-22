Локи. Сезон 1. Серия 5
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Локи (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.12021, Loki
Фантастика, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Локи попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» после того, как он украл Тессеракт, и путешествует во времени, меняя историю.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Локи»