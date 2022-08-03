Л.Н. Толстой. Повесть "Детство". Анализ избранных глав
Wink
Детям
7 класс. Литература
Из литературы XIX века
11-я серия

7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

6.02020, Л.Н. Толстой. Повесть "Детство". Анализ избранных глав
Образовательные18+

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О сериале

Темы, которые затрагивает Л. Н. Толстой в своeм творчестве, поистине вечны! На уроке вам предстоит познакомиться с произведением, в котором проявилось все мастерство Толстого-писателя, психолога, философа. Речь пойдет об автобиографической повести Детство. Вы прочитаете и проанализируете главы Классы, Наталья Савишна, Детство.

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Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

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