Темы, которые затрагивает Л. Н. Толстой в своeм творчестве, поистине вечны! На уроке вам предстоит познакомиться с произведением, в котором проявилось все мастерство Толстого-писателя, психолога, философа. Речь пойдет об автобиографической повести Детство. Вы прочитаете и проанализируете главы Классы, Наталья Савишна, Детство.



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