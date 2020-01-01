10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы поговорим об одной из самых значительных личностей русской литературы конца XIX и начала XX столетия Льве Николаевиче Толстом. Познакомимся с некоторыми фактами из биографии писателя и сопоставим их с его произведениями. Узнаем о том, как мировоззрение автора влияло на изображаемых им героев и какие свои качества он вложил в них.



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