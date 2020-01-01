WinkДетям10 класс. ЛитератураЛ.Н. ТолстойЛ.Н. Толстой. Художественный мир писателя
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 3 смотреть онлайн
5.82020, Л.Н. Толстой. Художественный мир писателя
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На этом уроке мы поговорим об одной из самых значительных личностей русской литературы конца XIX и начала XX столетия Льве Николаевиче Толстом. Познакомимся с некоторыми фактами из биографии писателя и сопоставим их с его произведениями. Узнаем о том, как мировоззрение автора влияло на изображаемых им героев и какие свои качества он вложил в них.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Л 14 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.