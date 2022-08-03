11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Данный видеоурок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой Л.Н. Андреев: обзор жизни и творчества. В начале урока учащиеся знакомятся с детством и взрослением Л.Н. Андреева. Далее рассматриваются произведения, которые наиболее чeтко отражают его творчество литература страха и ужаса. Приводятся высказывания современников о творчестве Л.Н. Андреева. Далее рассматривается аспект: Л.Н. Андреев и театр. Достаточно большое количество пьес написано этим писателем. На уроке разбирается пьеса Иуда Искариот, в которой отражены взгляды Л.Н. Андреева на исторические события зарождения христианства.



