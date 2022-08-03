Листьев. Новый взгляд. Серия 2
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Листьев. Новый взгляд (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.22020, Листьев. Новый взгляд. Серия 2
Биография18+

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О сериале

Расследование причин смерти Владислава Листьева. Прошло 25 лет, но виновных в самом громком заказном убийстве в России 1990-х не нашли. Или не хотели? Или нашли, но молчат? Родион решил провести свое расследование. Он хочет узнать имя заказчика. Полгода работы, десятки интервью с коллегами, друзьями и близкими Листьева, следователями, которые вели дело. И каждый отвечает на главный вопрос: кто убил Влада Листьева?

Страна
Россия
Жанр
Биография
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Листьев. Новый взгляд»