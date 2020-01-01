Листьев. Новый взгляд (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.22020, Листьев. Новый взгляд. Серия 1
Документальные, Мини-сериалы18+
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Сюжет
Расследование причин смерти Владислава Листьева. Прошло 25 лет, но виновных в самом громком заказном убийстве в России 1990-х не нашли. Или не хотели? Или нашли, но молчат? Родион решил провести свое расследование. Он хочет узнать имя заказчика. Полгода работы, десятки интервью с коллегами, друзья�ми и близкими Листьева, следователями, которые вели дело. И каждый отвечает на главный вопрос: кто убил Влада Листьева?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные, Мини-сериалы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Родион
Чепель
- ВЛАктёр
Владислав
Листьев
- ВМАктёр
Владимир
Мукусев
- Актёр
Леонид
Парфенов
- ЭСАктёр
Эдуард
Сагалаев
- ЛЯАктёр
Леонид
Якубович
- ТДАктриса
Татьяна
Дмитракова
- РШАктриса
Римма
Шульгина
- Актёр
Александр
Любимов
- АПАктёр
Александр
Политковский
- ИУАктёр
Игорь
Удалов
- Сценарист
Родион
Чепель
- МСПродюсер
Мария
Серпионова
- ПШПродюсер
Полина
Шевченко
- АСПродюсер
Анастасия
Семёнова
- ИСПродюсер
Игорь
Садреев
- РХМонтажёр
Ринат
Халеков
- МООператор
Михаил
Оркин
- АБОператор
Артур
Бергарт
- ЕКОператор
Егор
Коваль
- ДКОператор
Дмитрий
Крылов