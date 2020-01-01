Листьев. Новый взгляд. Серия 1
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Листьев. Новый взгляд
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Листьев. Новый взгляд (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.22020, Листьев. Новый взгляд. Серия 1
Документальные, Мини-сериалы18+

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Сюжет

Расследование причин смерти Владислава Листьева. Прошло 25 лет, но виновных в самом громком заказном убийстве в России 1990-х не нашли. Или не хотели? Или нашли, но молчат? Родион решил провести свое расследование. Он хочет узнать имя заказчика. Полгода работы, десятки интервью с коллегами, друзьями и близкими Листьева, следователями, которые вели дело. И каждый отвечает на главный вопрос: кто убил Влада Листьева?

Сериал Листьев 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные, Мини-сериалы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Листьев. Новый взгляд»

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