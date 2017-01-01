Лишняя кожа (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Герои программы потеряли лишние килограммы с помощью разных методик: одни с помощью хирургов ушили желудки, другие придерживались строгой диеты и занимались спортом. Но в результате их худые тела утонули в коже. И теперь участники телешоу твердо намерены избавиться от ее излишков.



