Лишняя кожа (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2017, Skin Tight
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Герои программы потеряли лишние килограммы с помощью разных методик: одни с помощью хирургов ушили желудки, другие придерживались строгой диеты и занимались спортом. Но в результате их худые тела утонули в коже. И теперь участники телешоу твердо намерены избавиться от ее излишков.
