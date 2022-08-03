Wink
Детям
Линия Марты
1-й сезон
1-я серия

Линия Марты (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Линия Марты. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Переезжая на новое место жительства, в старую квартиру в трущобах Петербурга, Ольга и ее дочь Наташка, случайно обнаруживают письмо из далекого блокадного сорок второго года. Письмо мальчика Юры для девочки Марты, которую он невольно обидел, не успев признаться в любви…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Линия Марты»