Линейная функция (Г.Г. Гаицгори)
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7 класс. Алгебра
Линейная функция
Линейная функция (Г.Г. Гаицгори)

7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

6.82019, Линейная функция (Г.Г. Гаицгори)
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Сезоны и серии

Математический язык. Математическая модельЛинейная функцияСистема двух линейных уравнений с двумя переменнымиСтепень с натуральным показателем и её свойстваОдночлены. Арифметические операции над одночленамиМногочлены. Арифметические операции над многочленамиРазложение многочленов на множителиФункция y=x²Повторение курса алгебры 7-го класса

Сюжет

На этом уроке мы подробно рассмотрим линейные функции. Это самые простые функции, которые мы часто встречаем в жизни (если какая-то величина меняется с постоянной скоростью). С помощью линейных функций можно приблизить и описать любую более сложную функцию, поэтому их изучению мы уделим много внимания. Важной характеристикой любой линейной функции является то, что её графиком является прямая.

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