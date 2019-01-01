7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы подробно рассмотрим линейные функции. Это самые простые функции, которые мы часто встречаем в жизни (если какая-то величина меняется с постоянной скоростью). С помощью линейных функций можно приблизить и описать любую более сложную функцию, поэтому их изучению мы уделим много внимания. Важной характеристикой любой линейной функции является то, что её графиком является прямая.



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