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Лиллехаммер
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Лиллехаммер (сериал, 2014) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2014, Lilyhammer
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ироничный гангстерский сериал про мафиози, который учит плохому мирных жителей Олимпийской деревни. Получилось действительно смешно!

Страна
США, Норвегия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лиллехаммер»