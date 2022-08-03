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Лиллехаммер
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Лиллехаммер (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2011, Lilyhammer
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ироничный гангстерский сериал про мафиози, который учит плохому мирных жителей Олимпийской деревни. Получилось действительно смешно!

Страна
США, Норвегия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лиллехаммер»