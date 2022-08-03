Лилль - Лорьян
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Футбольная французская Лига 1
Сезон 2021/22
Лилль - Лорьян

Футбольная французская Лига 1 (сериал, 2022) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн

7.82022, Лилль - Лорьян
Спортивный, Футбол18+

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О сериале

Франция – это хорошая кухня, любовь и, конечно же, футбол. Нас ожидают 20 интересных и самобытных команд, 38 зрелищных матчей, целый арсенал невероятно талантливых игроков. Лига 1 привлекательна для зрителей и по праву считается одной из самых сильных футбольных лиг Европы.

Жанр
Футбол, Спортивный
Время
138 мин / 02:18

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