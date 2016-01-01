Лига WatchCar. Битвы чемпионов (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Лига WatchCar. Битвы чемпионов. Серия 6
Лига WatchCar. Битвы чемпионов
1-й сезон
6-я серия

2016, Power Battle WatchCar
Мультсериалы6+

О сериале

Джино с друзьями целыми днями проводит время в автоцентре Watch-Car и готовится к турниру. В это же время появляется темная организация и пытается уничтожить все Watch-Car с помощью Monster-Car.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb