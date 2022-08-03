Лига WatchCar. Битвы чемпионов. Серия 20
Wink
Детям
Лига WatchCar. Битвы чемпионов
1-й сезон
20-я серия

Лига WatchCar. Битвы чемпионов (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

2016, Power Battle WatchCar
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

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О сериале

Джино с друзьями целыми днями проводит время в автоцентре Watch-Car и готовится к турниру. В это же время появляется темная организация и пытается уничтожить все Watch-Car с помощью Monster-Car.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb