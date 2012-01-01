Личные обстоятельства (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
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Сюжет
Врач Герман Кузнецов становится свидетелем ДТП: пьяная дочь олигарха Сундукова врезается в стоящую на перекрестке легковушку. Двое погибших, 8-летнюю девочку после помощи Германа в тяжелом состоянии отправляют в больницу.
Пытаясь осадить наглую виновницу аварии, Кузнецов �срывается и бьет девицу по лицу. Полиция составляет протокол. Один из свидетелей, трагедии мотоциклист Вася снимает все происходящее на мобильный телефон и через час выкладывает свой репортаж в Интернете.
Кузнецов как обычно продолжает заниматься своей медициной, но вечером следующего дня, его похищают охранники Сундукова...
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Информация
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Алексей
Лебедев
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Валентина
Лукащук
- Актёр
Игорь
Николаев
- НПАктриса
Нелли
Попова
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ФЧАктёр
Филипп
Чевычелов
- ИСАктриса
Ирина
Сотикова
- ТТАктриса
Татьяна
Ткач
- ВССценарист
Владимир
Сотников
- ТССценарист
Татьяна
Сотникова
- Продюс�ер
Влад
Фурман
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- СКП�родюсер
Сергей
Куликов
- ВЮХудожник
Владимир
Южаков
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- АМКомпозитор
Артур
Мкртчян