Личная жизнь (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Дарби работает в экскурсионной компании, где терпит подкаты женатого босса. Другие мужчины в окружении героини тоже далеки от идеала. На ее пути вечно встречаются обманщики, неудачники и негодяи. Но девушка не отчаивается и продолжает поиски хорошего парня в надежде устроить личную жизнь.



