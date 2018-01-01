Личная мотивация (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Автор курса: Тимофей Левицкий — бизнес-консультант, управляющий партнер In.Praktika.

В данном курсе, помимо теоретической части, даны практические советы и рабочие инструменты, которые вы сможете применить на практике сразу после просмотра курса. Вы узнаете о том, как определить, какая у вас миссия, как правильно поставить себе цели и как рационально использовать свое время с помощью базовых навыков тайм-менеджмента.



