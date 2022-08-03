8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

К 1860-м гг. Россия коренным образом изменилась. В 1861 г. Александром II было отменено крепостное право в стране стало много свободных крестьян, обедневших помещиков, росла численность городов и строились новые города. Всe это требовало проведения новых реформ и изменений. Своеобразной компенсацией правительства дворянству стало проведение земской реформы органов местного самоуправления, позволяющая участвовать в этих органах представителям всех сословий, однако главная роль принадлежала дворянству. В городах также были созданы новые органы местного самоуправления Городские думы и управы. Все эти органы решали вопросы сельского и городского хозяйства, а также актуальные проблемы населенных пунктов. Еще одной великой реформой стала судебная реформа Российской империи, которая вывела российскую судебную систему на качественно новый уровень. Обо всем этом более подробно вы узнаете из данного урока.



