Лиана Джоджуа vs Сара Морас
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UFC 242
1-й сезон
6-я серия

UFC 242 (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.32019, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главным боем вечера в Абу-Даби стал бой за титул чемпиона в лeгком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, идущим на серии из 27 побед, и временным чемпионом Дастином Порье, карьера которого насчитывает 19 досрочных побед.

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Жанр
Спортивный
Время
25 мин / 00:25

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