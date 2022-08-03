Летний снег (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Елена замужем уже 20 лет, однако в последнее время ее отношения с мужем больше похоже на соседские. Однажды в ЗАГС, где она работает, приходит подавать заявление молодая пара, Олег и Юля. Несмотря на разницу в возрасте, Олег внезапно чувствует влечение к Елене. Вскоре они снова встречаются.

