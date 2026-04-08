2023, Քիմիայի դասեր
Драма18+
Эта серия пока недоступна
Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии) (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
1950-ականներին Էլիզաբեթ Զոթի գիտնական դառնալու երազանքը բախվում է հասարակական կարծիքին, ըստ որի՝ կանանց տեղը միայն տնային ոլորտում է: Նա համաձայնում է աշխատել հեռուստատեսային խոհարարական շոուում եւ մտադիր է ուշադրությունից զրկված տնային տնտեսուհիներին, սովորեցնել ոչ միայն բաղադրատոմսեր:
Рейтинг
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- ТМРежиссёр
Тара
Миле
- МШРежиссёр
Милисент
Шелтон
- САРежиссёр
Сара
Адина
- БРежиссёр
Берт
- Актриса
Бри
Ларсон
- ЛПАктёр
Льюис
Пуллман
- ЭНАктриса
Эйджа
Наоми Кинг
- СКАктриса
Стефани
Кениг
- ПУАктёр
Патрик
Уокер
- МИАктёр
Марк
Ивэн Джексон
- ДСАктёр
Дерек
Сесил
- КСАктёр
Кевин
Сассмэн
- ТМАктёр
Томас
Манн
- ПДАктёр
Пол
Джеймс
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- ДХАктёр
Джошуа
Хувер
- ЯХАктёр
Ясир
Хашим Лафон
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- СГСценарист
Сюзанна
Грант
- Сценарист
Ли
Айзенберг
- ЭКСценарист
Элисса
Карасик
- ЭАПродюсер
Элайджа
Аллан-Блитц
- Продюсер
Джейсон
Бейтман
- НДПродюсер
Николь
Делани
- Продюсер
Ли
Айзенберг
- ХФПродюсер
Ханна
Фидель
- СГПродюсер
Сюзанна
Грант
- РХПродюсер
Роза
Хандельман
- ЭКПродюсер
Элисса
Карасик
- КСХудожница
Катрин
Смит
- ЛЗМонтажёр
Лора
Земпель
- КРКомпозитор
Карлос
Рафаэль Ривера