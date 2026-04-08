Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии). Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)
1-й сезон
5-я серия
2023, Քիմիայի դասեր
Драма18+

Эта серия пока недоступна

Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии) (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

1950-ականներին Էլիզաբեթ Զոթի գիտնական դառնալու երազանքը բախվում է հասարակական կարծիքին, ըստ որի՝ կանանց տեղը միայն տնային ոլորտում է: Նա համաձայնում է աշխատել հեռուստատեսային խոհարարական շոուում եւ մտադիր է ուշադրությունից զրկված տնային տնտեսուհիներին, սովորեցնել ոչ միայն բաղադրատոմսեր:

Страна
США
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Քիմիայի դասեր Lessons in Chemistry (Уроки химии)»