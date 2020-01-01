Леса России
Wink
Детям
4 класс. Окружающий мир
Природа России
Леса России

4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

6.82020, Леса России
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Леса это природное богатство России. На этом уроке мы познакомимся с растительным миром, животными и птицами лесотундры, тайги, хвойных, смешанных и широколиственных лесов. Узнаем о том, насколько важен лес для жизни человека.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Леса России 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг