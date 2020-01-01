4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Леса это природное богатство России. На этом уроке мы познакомимся с растительным миром, животными и птицами лесотундры, тайги, хвойных, смешанных и широколиственных лесов. Узнаем о том, насколько важен лес для жизни человека.



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