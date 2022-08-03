Леонардо (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Байопик о легендарном Леонардо да Винчи – в красивых исторических декорациях, с Эйданом Тернером, Фредди Хаймором и детективной интригой. Известный художник, изобретатель и ученый Леонардо да Винчи в тюрьме – его обвиняют в убийстве своей музы Катерины де Кремоны. Теперь знаменитости эпохи Возрождения предстоит пройти множество допросов, во время которых Леонардо вспомнит свою молодость, учебу у Андреа дель Верроккьо во Флоренции, стремительно развивающуюся карьеру и отношения с Катериной, ставшие для него роковыми. Какие тайны хранит в себе разум гения, узнаете из сериала 2021 года «Леонардо», посмотрев его онлайн на Wink.

