UFC 251 (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сразу три титульных боя прошли на UFC 251 в Абу-Даби. Камару Усман вышел на защиту титула чемпиона в полусреднем весе против Хорхе Масвидаля, ко-мейн ивентом стал бой-реванш за титул чемпиона в полулeгком весе между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем. В бою за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе сошлись Пeтр Ян и Жозе Альдо.



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