Лэндмен (сериал, 2024) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Он бурит скважины и ищет нефть, но теряет семью и самого себя. Драматический сериал «Лэндмен» 2024 года отправляет зрителя в самое сердце Техаса, где из земли бьют фонтаны черного золота.



Томми Норрис работает «решалой» в нефтяной компании. Проще говоря — находит общий язык с властями, наркокартелями и рабочими, чтобы вышки качали нефть, деньги текли рекой, а люди при этом по возможности не умирали. Но череда неприятных — если говорить мягко, хотя герои за словом в карман не лезут — событий ставит под угрозу свободу и жизнь самого Томми. Разумеется, рабочими проблемами все не ограничивается: на горизонте внезапно появляются повзрослевшие и не в меру самостоятельные дети Норриса, а также его бывшая жена.



Если вам по душе тяжелые и тягучие драмы о большой игре, где на карту поставлены и миллионы долларов, и люди, — дайте шанс телешоу «Лэндмен». Сериал понравится тем, кто устал от стерильных героев и рафинированно чистых диалогов, и хочет жесткого атмосферного кино.

