Лэндмен. Сезон 2. Серия 2
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Лэндмен (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

7.92024, Лэндмен. Сезон 2. Серия 2
Драма18+

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О сериале

Он бурит скважины и ищет нефть, но теряет семью и самого себя. Драматический сериал «Лэндмен» 2024 года отправляет зрителя в самое сердце Техаса, где из земли бьют фонтаны черного золота.

Томми Норрис работает «решалой» в нефтяной компании. Проще говоря — находит общий язык с властями, наркокартелями и рабочими, чтобы вышки качали нефть, деньги текли рекой, а люди при этом по возможности не умирали. Но череда неприятных — если говорить мягко, хотя герои за словом в карман не лезут — событий ставит под угрозу свободу и жизнь самого Томми. Разумеется, рабочими проблемами все не ограничивается: на горизонте внезапно появляются повзрослевшие и не в меру самостоятельные дети Норриса, а также его бывшая жена.

Если вам по душе тяжелые и тягучие драмы о большой игре, где на карту поставлены и миллионы долларов, и люди, — дайте шанс телешоу «Лэндмен». Сериал понравится тем, кто устал от стерильных героев и рафинированно чистых диалогов, и хочет жесткого атмосферного кино.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лэндмен»