Лэндмен. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Лэндмен
1-й сезон
10-я серия

Лэндмен (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

7.92024, Лэндмен. Сезон 1. Серия 10
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мидленд-Одесса, Техас. Лэндмен Томми Норрис работает на нефтяную компанию M-TEX Oil. Каждый день ему приходится решать различные проблемы, разбираясь с мексиканскими картелями, полицейскими, федералами, конкурирующими компаниями и землевладельцами, а также с бывшей женой и двумя взрослыми детьми.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лэндмен»