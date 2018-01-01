7.32018, Lego Star Wars: All-Stars
Мультсериалы, Комедия6+
Эта серия пока недоступна
LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки) (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Сборник мультфильмов по вселенной «Звездных войн» с фигурками ЛЕГО. Хан Соло, Лея Органа, Чубакка, Лэндо Калриссиан и другие звезды франшизы находят себе фантастические приключения в разных уголках далекой-далекой Галактики.
Сериал LEGO: Звездные войны 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
6.5 IMDb
- МСРежиссёр
Мартин
Сков
- ФБРежиссёр
Фредерик
Будольф-Ларсен
- МХРежиссёр
Майкл
Хэгнер
- МВАктёр
Мэттью
Вуд
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ДСАктёр
Дэна
Снайдер
- МЭАктриса
Монце
Эрнандез
- ДПАктёр
Джош
Пек
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- КХАктриса
Кэролин
Хеннеси
- ДДАктёр
Дэнни
Джейкобс
- ДСАктриса
Джасмин
Савой Браун
- КБСценарист
Кэрри
Бек
- ЛЧСценарист
Лелэнд
Чи
- ТАПродюсер
Томми
Андресен
- ДПАктёр дубляжа
Денис
Пьянов
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- МККомпозитор
Майк
Крамер