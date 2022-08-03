LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки). Серия 2
Wink
Детям
LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки)
1-й сезон
2-я серия
7.32018, Lego Star Wars: All-Stars
Мультсериалы, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки) (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Сборник мультфильмов по вселенной «Звездных войн» с фигурками ЛЕГО. Хан Соло, Лея Органа, Чубакка, Лэндо Калриссиан и другие звезды франшизы находят себе фантастические приключения в разных уголках далекой-далекой Галактики.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки)»