LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки). Серия 1
Wink
Детям
LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки)
1-й сезон
1-я серия
7.32018, Lego Star Wars: All-Stars
Мультсериалы, Комедии6+

Этот сериал пока недоступен

LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки) (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сборник мультфильмов по вселенной «Звездных войн» с фигурками ЛЕГО. Хан Соло, Лея Органа, Чубакка, Лэндо Калриссиан и другие звезды франшизы находят себе фантастические приключения в разных уголках далекой-далекой Галактики.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика, Мультсериалы

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки)»

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