LEGO: Звездные войны. Сопротивление растет. Короткие истории (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

LEGO: Звездные войны. Сопротивление растет. Короткие истории. Серия 1
LEGO: Звездные войны. Сопротивление растет. Короткие истории
1-й сезон
1-я серия
7.92016, LEGO Star Wars: The Resistance Rises
Мультсериалы, Комедия6+

О сериале

Отважное движение Сопротивление героически сражается против грозного Первого Ордена. Не зная о том, что Первый Орден построил смертельное супер оружие, Сопротивление должно спасти одного из своих самых важных лидеров, которого держат в плену на борту вражеского Звездного Разрушителя…

Страна
США, Дания
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

6.2 IMDb