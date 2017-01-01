LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

События мультсериала разворачиваются между V и VI эпизодами саги «Звeздные Войны». В центре сюжета – увлекательные приключения дружной семьи изобретателей Фримейкеров. Когда младший из них – Рован – находит мощное оружие, за которым охотится Дарт Вейдер, жизнь всей семьи переворачивается с ног на голову. Теперь перед Фримейкерами стоит важная миссия – восстановление спокойствия и свободы в Галактике!



Сериал LEGO: Звездные войны 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.