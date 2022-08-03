LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей. Сезон 2. Серия 12
Wink
Детям
LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей
2-й сезон
12-я серия
8.02017, Lego Star Wars: The Freemaker Adventures
Мультсериалы, Боевик18+

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LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

События мультсериала разворачиваются между V и VI эпизодами саги «Звeздные Войны». В центре сюжета – увлекательные приключения дружной семьи изобретателей Фримейкеров. Когда младший из них – Рован – находит мощное оружие, за которым охотится Дарт Вейдер, жизнь всей семьи переворачивается с ног на голову. Теперь перед Фримейкерами стоит важная миссия – восстановление спокойствия и свободы в Галактике!

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей»