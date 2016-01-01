LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей. Сезон 1. Серия 7
Wink
Детям
LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей
1-й сезон
7-я серия
8.02016, Lego Star Wars: The Freemaker Adventures
Мультсериалы, Приключения6+

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LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

События мультсериала разворачиваются между V и VI эпизодами саги «Звeздные Войны». В центре сюжета – увлекательные приключения дружной семьи изобретателей Фримейкеров. Когда младший из них – Рован – находит мощное оружие, за которым охотится Дарт Вейдер, жизнь всей семьи переворачивается с ног на голову. Теперь перед Фримейкерами стоит важная миссия – восстановление спокойствия и свободы в Галактике!

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Информация

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO: Звездные войны. Приключения изобретателей»