LEGO: Звездные войны. Истории дроидов (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

LEGO: Звездные войны. Истории дроидов. Серия 5
LEGO: Звездные войны. Истории дроидов
1-й сезон
5-я серия
7.72015, Lego Star Wars: Droid Tales
Мультсериалы, Фантастика6+

О сериале

Главные герои - знакомые всем персонажи далекой-далекой Галактики. В центре сюжета серии - дроиды C-3PO и R2-D2. Находясь в эпицентре легендарных событий, они создали свою версию происходящего и решили поделиться ей с обитателями Вселенной. Дроиды были так увлечены своим рассказом, что не заметили, как таинственный злодей похитил корабль Адмирала Акбара...

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

